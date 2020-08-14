14 августа, 2020, 13:16

На фоне массовых протестов в Беларуси украинские мыслители и общественные деятели обратились к белорусам, заявив, что сейчас они показывают пример всему миру, как стоять за свободу и достоинство

"Дорогие наши белорусские сестры и братья! Со смесью радости и тревоги наблюдаем за событиями в вашей стране. С радостью - потому что видим, как просыпается Ваш великий народ, а наш сосед и друг", - говорится в обращении .

Деятели объяснили, что наблюдают с тревогой, потому что "новости доносят нам уведомления о новых и новых жертвах".

"Мы, украинцы, тоже проходили через такие испытания. Уверены, что они еще не закончились. Но мы выбрали свой путь. Хотя он нелегкий и длинный, и наш, и с него мы не сойдем", - говорится в заявлении.

В обращении сказано, что украинские деятели не намерены ни поучать, ни советовать - "потому что сейчас не мы, а вы показываете пример всему миру, как стоять за свободу и достоинство".

"Просто хотим выразить Вам чувства нашей братской солидарности. Переживаем за Вас, гордимся Вами, любим Вас. Желаем Вам победы, потому что Ваша победа будет и нашей победой. За Вашу и Нашу Свободу! Живет Беларусь! Слава Украине!", - сказано в заявлении .

Евгений Быстрицкий, философ, Институт философии НАУ Украины

Алексей Гарань, политолог, Национальный университет Киево-Могилянская академия, Фонд Демократические инициативы

Анна Гопко, Сеть защиты интересов АНТС, председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады (2014-2019)

Владимир Горбач, политический аналитик, Институт евроатлантического сотрудничества

Александра Гнатюк, Национальный университет Киево-Могилянская академия, Украинский ПЕН-центр

Ярослав Грицак, историк, Украинский Католический Университет

Геннадий Друзенко, юрист, публицист, волонтер, ветеран АТО

Владимир Дубровский, экономист, CASE Украина

Владимир Ермоленко, философ, ОО Интерньюз-Украина, UkraineWorld.org, Национальный университет Киево-Могилянская академия

Евгений Захаров, правозащитник, Украинский Хельсинский союз, Харьковская правозащитная группа

Иосиф Зисельс, бывший политзаключенный, Инициативная группа Первого декабря

Сергей Квит, Национальный университет Киево-Могилянская академия, министр образования и науки Украины (2014-2016)

Николай Княжицкий, журналист, ТВ канал Еспресо, депутат Верховной Рады

Игорь Козловский, религиовед, узник совести т.н. "ДНР"

Мирослав Маринович, бывший политзаключенный, Украинский Католический Университет, Инициативная группа Первого декабря

Александра Матвийчук, правозащитница, Центр гражданских свобод

Владимир Омелян, политик, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019

Алексей Панич, философ, Украинский ПЕН-центр

Валерий Пекар, предприниматель, общественный деятель, Гражданская Платформа Новая Страна

Наталья Попович, Украинский кризисный медиа центр, One Philosophy

Виталий Портников, публицист, журналист, Радио Свобода, Украинская ПЕН-Центр

Николай Рябчук, писатель, Украинский ПЕН-Центр

Константин Сигов, философ, Центр европейских гуманитарных исследований Национального университета Киево-Могилянская академия, издательство Дух и буква.

Елена Стяжкина, историкиня, писательница

Александр Сушко, политолог, общественный деятель, Международный фонд Возрождение

Татьяна Терен, журналистка, Украинский ПЕН-центр

В Беларуси четвертый день протестуют, требуя честных выборов без участия действующего президента Александра Лукашенко и освобождения политзаключенных.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

Силовики нападают не только на протестующих, но и на случайных людей, задерживают журналистов, забирают отснятый материал.