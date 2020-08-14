Украина заинтересована в покупке вакцины от COVID-19 в Израиль, - Зеленский в разговоре с Нетаньяху
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины", - сказал Зеленский.
Нетаньяху сообщил, что его правительство в ближайшее время должно завершить ратификацию Соглашения о свободной торговле между странами
Зеленский рассказал, что Кабинет министров Украины работает над тем, чтобы предоставить праздникам Песах, Ханука и Рош га-Шана государственный статус.
Президент пригласил Нетаньяху посетить Украину с визитом. В ответ глава израильского правительства отметил, что будет рад видеть его с визитом в Израиле.
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