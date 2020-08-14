 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина заинтересована в покупке вакцины от COVID-19 в Израиль, - Зеленский в разговоре с Нетаньяху

Украина заинтересована в покупке вакцины от COVID-19 в Израиль, - Зеленский в разговоре с Нетаньяху


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский заявил о заинтересованности в закупке израильской вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит испытания

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины", - сказал Зеленский.

Нетаньяху сообщил, что его правительство в ближайшее время должно завершить ратификацию Соглашения о свободной торговле между странами

Зеленский рассказал, что Кабинет министров Украины работает над тем, чтобы предоставить праздникам Песах, Ханука и Рош га-Шана государственный статус.

Президент пригласил Нетаньяху посетить Украину с визитом. В ответ глава израильского правительства отметил, что будет рад видеть его с визитом в Израиле.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать