Украина с 17 августа возобновляет авиасообщение с Казахстаном, - Криклий

14 августа, 2020, 16:37

Авиасообщение между Украиной и Казахстаном после временного прекращения в рамках карантинных мероприятий восстанавливают с 17 августа

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Республика Казахстан готова восстановить международное авиасообщение с Украиной уже с 17 августа. Безопасность и соблюдение всех необходимых эпидемиологических требований остаются для нас приоритетом в осуществлении авиа- и других видов перевозок. И мы тоже подтверждаем свою готовность и желание возобновить полеты между нашими странами", - заявил Криклий.

Отмечается, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана также сообщило, что для безопасности пассажиров, прибывающих из Казахстана в Украину, является обязательным соблюдение температурного режима и анкетирования о том, где будет проживать прибывающий, его контакты и другие данные.

По состоянию на сейчас, въезд на территорию Казахстана запрещен для граждан Украины, за исключением лиц, имеющих статус резидента или членов семьи граждан Республики Казахстан.

Напомним, ранее Казахстан заявил, что с 17 августа возобновляет международные полеты , в том числе в Украину.

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