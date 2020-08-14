Украина с 17 августа возобновляет авиасообщение с Казахстаном, - Криклий
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает пресс-служба Мининфраструктуры.
"Республика Казахстан готова восстановить международное авиасообщение с Украиной уже с 17 августа. Безопасность и соблюдение всех необходимых эпидемиологических требований остаются для нас приоритетом в осуществлении авиа- и других видов перевозок. И мы тоже подтверждаем свою готовность и желание возобновить полеты между нашими странами", - заявил Криклий.
Отмечается, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана также сообщило, что для безопасности пассажиров, прибывающих из Казахстана в Украину, является обязательным соблюдение температурного режима и анкетирования о том, где будет проживать прибывающий, его контакты и другие данные.
По состоянию на сейчас, въезд на территорию Казахстана запрещен для граждан Украины, за исключением лиц, имеющих статус резидента или членов семьи граждан Республики Казахстан.
- Напомним, ранее Казахстан заявил, что с 17 августа возобновляет международные полеты , в том числе в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-