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Espreso.tvЭкономикаУкраина предоставит гуманитарную помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте, - ОПУ

Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте, - ОПУ


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Ливанской Республике из-за взрыва в порту Бейрута

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О предоставлении гуманитарной помощи Ливанской Республике".

«Документ предусматривает, что Украина направит Ливану груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту города Бейрут", - отметили в пресс служба.

Так, согласно указу, Кабинет министров Украиы должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.

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