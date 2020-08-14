Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте, - ОПУ
14 августа, 2020, 16:45
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Ливанской Республике из-за взрыва в порту Бейрута
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О предоставлении гуманитарной помощи Ливанской Республике".
«Документ предусматривает, что Украина направит Ливану груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту города Бейрут", - отметили в пресс служба.
Так, согласно указу, Кабинет министров Украиы должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.
- По последним официальным данным, в результате взрыва в порту Бейрута погибли 157 человек, еще около 5 тысяч получили ранения.
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