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Espreso.tvОбществоУкраина готова создать условия для переезда IT-специалистов из Беларуси, - Федоров

Украина готова создать условия для переезда IT-специалистов из Беларуси, - Федоров

Министерство цифровой трансформации готово создать все необходимые условия для комфортного переезда IТ-компаний и специалистов в Украину

Об этом заявил министр Михаил Федоров, передает пресс-служба ведомства .

По его словам, специалисты могут получить разрешение на работу в Украине в течение 5-7 дней.

"Среди документов он предоставляет компании только копии своего паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5. Затем компания обращается с заявлением в Центр занятости, к которому прилагает копию паспорта иностранца, фото и проект трудового договора с ним. В течение 5-7 дней Центр занятости выдает такое разрешение ", - написал Федоров.

Он отметил, что в Украине существует программа квот для 5000 высококвалифицированных IТ-специалистов, которые могут получить вид на жительство на 10 лет.

"Иммиграция в рамках квот позволяет иностранным специалистам трудоустроиться на тех же условиях, что и гражданам Украины. Не привязываться к конкретным срокам пребывания в нашей стране и к конкретному месту работы или должности. Также они могут стать частными предпринимателями и иммигрировать в Украину вместе с своими семьями ", - добавил министр.

  • На фоне протестов в Беларуси наблюдаются большие проблемы с интернетом.

 

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