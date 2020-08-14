Тысячи рабочих тракторного завода пошли маршем к центру Минска

14 августа, 2020, 18:08

Тысячи рабочих Минского тракторного завода пошли маршем к центру Минска, они скандируют "Выходи", на завод прибыл премьер-министр Роман Головченко, но проигнорировал митингующих

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" .

"В колонне из нескольких тысяч рабочих они кричат: "Выходи!" и "Хай жие Беларусь! ". Их требования - отставка Лукашенко, проведение честных выборов с участием независимых наблюдателей, освобождение политзаключенных, прекращение преследования альтернативных кандидатов и кандидатов в президенты, а также свободный доступ к информации ", - говорится в сообщении.

Детали: Отмечается, что Головченко проигнорировал митингующих и пошел в администрацию МТЗ, а рабочие пошли маршем к Дому правительства.

Член забастовочного комитета Сергей Дрилевский заявил, что "власть не хочет с нами разговаривать, тогда мы выходим".

Об этом он сказал, когда премьер-министр не решился встретиться с рабочими.

После этого несколько тысяч человек покинули площадку на глазах у руководства завода и направились в сторону центра.

Как сообщалось, коллективы крупных белорусских предприятий, таких как ОАО "БелАЗ", ОАО "Керамин" и "Билмедпрепараты", начали забастовку из-за ситуации в стране.

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