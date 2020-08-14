Тихановська обратилась с призывом к мэрам городов выступить организаторами митингов на выходные
Соответствующее видеообращение кандидат в президенты Беларуси обнародовала на канале своего мужа, политзаключенного Сергея Тихановського, на YouTube .
"Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор надо только законными, ненасильственными способами. А мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая", - заявила Тихановська.
Она подчеркнула, что для сторонников перемен человеческая жизнь остается высшей ценностью.
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"Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власти прекратить это и пойти на диалог", - добавила Светлана Тихановська.
Она отметила, что ее победу на выборах подтверждают копии протоколов из многочисленных участков, где ее проолосувалы от 60 до 70% белорусов. Кое-где за нее отдали голоса более 90% избирателей.
Тихановська обратилась к мэрам городов Беларуси с призывом выступить организаторами митингов 15 и 16 августа.
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