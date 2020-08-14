Турция может разорвать дипотношения с ОАЭ из-за соглашения с Израилем, - Эрдоган

14 августа, 2020, 18:20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой планов ОАЭ и Израиля подписать договор о нормализации двусторонних отношений

Об этом пишет Анадолу .

По его словам, Турция может прервать дипломатические отношения с ОАЭ и отозвать своего посла.

Эрдоган подчеркнул, что считает соглашение между ОАЭ и Израилем "непростительным шагом в сторону Палестины".

"Турция поддерживает палестинский народ. Анкара никогда не позволяла и не позволит попирать права Палестины", - сказал Эрдоган.

Напомним, Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений между странами. Мирный договор будет подписан в ближайшее время. Он предусматривает прекращение аннексии Израилем территорий Западного берега реки Иордан.

До сих пор у Израиля были установлены дипломатические отношения только с двумя странами арабского мира. Египет подписал мирный договор с Израилем в 1979 году, Иордания - в 1994 году.

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