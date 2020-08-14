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Espreso.tvОбществоТрейдер Ахметова увеличил чистую прибыль в 14 раз при правительстве "дтековца" Шныгаля

Трейдер Ахметова увеличил чистую прибыль в 14 раз при правительстве "дтековца" Шныгаля


фото: glavcom
Трейдер ООО "Д.Трейдинг" в первом полугодии 2020 года получил чистую прибыль 817 млн грн., что в 14 раз больше показателя на конец 2019 года

Об этом говорится в финансовой отчетности "Д.Трейдинг", которая есть в распоряжении "Наших денег" (скачать balans и finrez ).

Из отчета следует, что за предыдущий отчетный период прибыль трейдера электроэнергии группы ДТЭК - "Д.Трейдинг" составил 57,59 млн грн.

Чистая валовая прибыль за полугодие составил 1,61 млрд грн. Это в 20 раз больше, чем в прошлом отчетном периоде, когда валовая прибыль составила 80,45 млн грн.

Финансовый результат до налогообложения составил 871 млн грн., что лучше показателя предыдущего периода в 15 раз. Тогда этот показатель составлял 57, 59 млн грн.

В этот период себестоимость продукции уменьшилась почти вдвое.

Напомним, ООО "Д.Трейдинг" экспортирует электроэнергию с Бурштынского энергоострова, монополистом на выработку являются ТЭС компании "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова. Крупнейшей из них является Бурштынская ТЭС, в 2018-2019 годах ее директором был Денис Шмыгаль. В марте 2020 года парламент назначил Шныгаля премьер-министром. Бурштынская ТЭС вместе с Добротворской ТЭС были замешаны в схеме, когда сначала дорого продавали свою электроэнергию "Энергорынку", а затем дешево выкупали й обратно по цене оптового рынка для целей продажи за границу.

В июне 2020 Антимонопольный комитет сообщил о завершении расследования дела против "ДТЭК Западэнерго" относительно ценовых злоупотреблений в Бурштынском энергоострове. Речь шла о события июля - октябре 2019 года, когда по данным АМКУ "ДТЭК Западэнерго", используя возможности, предоставляет последнему контроль 90% рынка, продавала электроэнергию для западных областей Украины по искусственно завышенной цене.

В начале июля по инициативе Минэнерго государственное "Центрэнерго" отказалось от закупки газа в пользу угля. После этого ДТЭК вывел из простоя шахты, которые были остановлены несколько месяцев назад якобы за "системный кризис в энергетической отрасли Украины".

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