Трейдер Ахметова увеличил чистую прибыль в 14 раз при правительстве "дтековца" Шныгаля
Об этом говорится в финансовой отчетности "Д.Трейдинг", которая есть в распоряжении "Наших денег" (скачать balans и finrez ).
Из отчета следует, что за предыдущий отчетный период прибыль трейдера электроэнергии группы ДТЭК - "Д.Трейдинг" составил 57,59 млн грн.
Чистая валовая прибыль за полугодие составил 1,61 млрд грн. Это в 20 раз больше, чем в прошлом отчетном периоде, когда валовая прибыль составила 80,45 млн грн.
Финансовый результат до налогообложения составил 871 млн грн., что лучше показателя предыдущего периода в 15 раз. Тогда этот показатель составлял 57, 59 млн грн.
В этот период себестоимость продукции уменьшилась почти вдвое.
Напомним, ООО "Д.Трейдинг" экспортирует электроэнергию с Бурштынского энергоострова, монополистом на выработку являются ТЭС компании "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова. Крупнейшей из них является Бурштынская ТЭС, в 2018-2019 годах ее директором был Денис Шмыгаль. В марте 2020 года парламент назначил Шныгаля премьер-министром. Бурштынская ТЭС вместе с Добротворской ТЭС были замешаны в схеме, когда сначала дорого продавали свою электроэнергию "Энергорынку", а затем дешево выкупали й обратно по цене оптового рынка для целей продажи за границу.
В июне 2020 Антимонопольный комитет сообщил о завершении расследования дела против "ДТЭК Западэнерго" относительно ценовых злоупотреблений в Бурштынском энергоострове. Речь шла о события июля - октябре 2019 года, когда по данным АМКУ "ДТЭК Западэнерго", используя возможности, предоставляет последнему контроль 90% рынка, продавала электроэнергию для западных областей Украины по искусственно завышенной цене.
В начале июля по инициативе Минэнерго государственное "Центрэнерго" отказалось от закупки газа в пользу угля. После этого ДТЭК вывел из простоя шахты, которые были остановлены несколько месяцев назад якобы за "системный кризис в энергетической отрасли Украины".
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-