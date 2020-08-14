Ситуация напряженная, но контролируемая: в областной администрации рассказали о ситуации с COVID19 на Львовщине

14 августа, 2020, 14:27

В Львовской области фиксируют тревожную динамику распространения COVID-19. Настораживает немалое количество обращений в стационар

Об этом на брифинге по актуальной информации по теме коронавируса сказал директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Орест Чемерис, передает "Еспресо. Запад"

"Около месяца Львовщина находится на стабильно высоких цифрах по распространению коронавирусной инфекции, - отметил Орест Чемерис. - В течение этой недели у нас есть положительная динамика по количеству проведения ПЦР - тестирования. Есть высокие цифры, однако ситуация не является критической, она напряжена, но стабильна и совершенно контролируема. Другой показатель, который вызывает настороженность - заполненность больниц. Ежедневно в опорные медицинские учреждения области госпитализируют более сотни людей, примерно столько же выписываются. в стационары поступают преимущественно с тяжелыми пневмониями, которые требуют длительного лечения, составляет несколько недель ".

Напомним, количество заполненности коек в опорных больницах Львовщины превысила допустимые 50%. Поэтому, по состоянию на 10 августа загруженность стационаров составила 52,4%.