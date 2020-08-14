Сутки на Донбассе: погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
За прошедшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. В то же время, 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих. Один из них, к сожалению, погиб, другой - получил ранения. Раненого воина оперативно доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 14 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере.
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