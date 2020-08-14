СOVID во Львове идет на спад, однако в некоторых районах ситуация становится напряженной
14 августа, 2020, 15:30
В Сколевском и Самборском районах в настоящее время наиболее тревожная ситуация. Зато в районах, граничащих со Львовом, заболеваемость начала падать
Об этом стало известно на брифинге по вопросам актуальной информации по теме коронавируса, передает "Еспресо.Захид".
"В конце мая мы констатировали, что центром распространения "ковида" является Львов, - отметил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис. Ситуация в районах была спокойнее. В середине июня фиксировался рост заболевания в районах, непосредственно граничащих с городом. В частности, это Пустомытовский, Жовковский и Николаевский районы. Однако сейчас ситуация там спокойная, тревожную динамику наблюдаем в Самборском и Сколевском районах ".
Добавим, Самбор вошел в "красной" епидзоны.
- Напомним, утром 14 августа в Львове и Львовской области подтверждено 11658 случаев инфицирования коронавирусной инфекции. Из низ 318 - летальные, а четыре человека умерли за последние сутки. За вчера лабораторные центры провели 1549 ПЦР-тестов, 184 из которых - положительные.
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