Сейм Польши призвал правительство создать условия ускоренного приема беженцев из Беларуси
Соответствующую резолюцию депутаты нижней палаты парламента приняли в пятницу, 14 августа, передает Польское радио.
"Сейм Польши решительно осуждает применение жестокого насилия и массовых репрессий со стороны власти Александра Лукашенко против белорусского общества и фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020", - говорится в документе.
Сейм требует от Минска немедленно освободить всех незаконно арестованных участников мирных акций протеста и прекратить репрессии и насилие против белорусов.
Польские депутаты также просили правительство Польши организовать гуманитарную помощь жертвам преследования в Беларуси и "создать возможность быстрого принятия политических беженцев из Беларуси".
Ранее правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время массовых акций протеста против результатов выборов президента.
- Напомним, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал к внеочередного саммита ЕС из-за ситуации в Беларуси.
- Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС обсудить санкции против Беларуси.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил , что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси.
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