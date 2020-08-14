Сейм Польши призвал правительство создать условия ускоренного приема беженцев из Беларуси

14 августа, 2020, 14:54

Сейм Польши признал массовые фальсификации на выборах президента Беларуси и призвал правительство открыть границу для белорусских беженцев

Соответствующую резолюцию депутаты нижней палаты парламента приняли в пятницу, 14 августа, передает Польское радио.

"Сейм Польши решительно осуждает применение жестокого насилия и массовых репрессий со стороны власти Александра Лукашенко против белорусского общества и фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020", - говорится в документе.

Сейм требует от Минска немедленно освободить всех незаконно арестованных участников мирных акций протеста и прекратить репрессии и насилие против белорусов.

Польские депутаты также просили правительство Польши организовать гуманитарную помощь жертвам преследования в Беларуси и "создать возможность быстрого принятия политических беженцев из Беларуси".

Ранее правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время массовых акций протеста против результатов выборов президента.

Напомним, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал к внеочередного саммита ЕС из-за ситуации в Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС обсудить санкции против Беларуси.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил , что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси.

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