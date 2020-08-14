СБУ задержала экс-узника, который после начала оккупации Россией Луганщины воевал в рядах "ЛНР"

14 августа, 2020, 15:42

Контрразведка в зоне ООС задержала боевика НЗФ "ЛНР", который принимал участие в обстрелах позиций украинских военных

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что он оказал вооруженное сопротивление украинским войскам, будучи на должности стрелка так называемой "Казачьей Национальной Гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона" и "4 бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР".

По данным следствия, злоумышленник присоединился к террористам во время отбывания наказания в колонии за совершение тяжкого преступления.

Он скрывался на подконтрольной украинскому власти территории.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Суд его арестовал.