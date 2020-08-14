СБУ задержала экс-узника, который после начала оккупации Россией Луганщины воевал в рядах "ЛНР"
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Оперативники установили, что он оказал вооруженное сопротивление украинским войскам, будучи на должности стрелка так называемой "Казачьей Национальной Гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона" и "4 бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР".
По данным следствия, злоумышленник присоединился к террористам во время отбывания наказания в колонии за совершение тяжкого преступления.
Он скрывался на подконтрольной украинскому власти территории.
Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Суд его арестовал.
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