С 17 августа в Киеве усилят карантин: Кличко назвал ограничения
14 августа, 2020, 13:20
Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности, с 17 августа в столице будут усилены определенные правительством ограничения
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram .
"Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в" желтой "зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирус, превысила 50%. И составляет сегодня 52,2%", - написал Кличко.
С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:
- пребывания в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты масок;
- пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м2 площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя;
- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;
- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.
Кличко отметил, что нужно носить маску в общественных местах и в общественном транспорте и соблюдать дистанцию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-