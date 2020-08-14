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Espreso.tvОбществоС 17 августа в Киеве усилят карантин: Кличко назвал ограничения

С 17 августа в Киеве усилят карантин: Кличко назвал ограничения


фото: reuters
Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности, с 17 августа в столице будут усилены определенные правительством ограничения

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram .

"Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в" желтой "зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирус, превысила 50%. И составляет сегодня 52,2%", - написал Кличко.

С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

  • пребывания в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты масок;
  • пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
  • проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м2 площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
  • организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя;
  • заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;
  • общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

Кличко отметил, что нужно носить маску в общественных местах и в общественном транспорте и соблюдать дистанцию.

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