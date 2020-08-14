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Espreso.tvОбщество"Я пока жив и не за границей!", - Лукашенко обратился к белорусам

"Я пока жив и не за границей!", - Лукашенко обратился к белорусам


фото: reuters
14 августа Александр Лукашенко обратился к белорусам

Об этом повдомляе " Наша Нива " в Telegram.

"Для начала, я пока жив и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые свядомия раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня четырнадцатое число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - заявил Лукашенко в начале речи.

"Конечно, трудовые коллективы - это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выбрасывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация , они все заняты делом ", - отметил президент РБ.

По его мнению, строителей также "пытаются качнуть.

"Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане Не затаилась ", - сказал глава государства.

В случае с "Билоруськалиэм", если остановить это нормально работающее предприятие на несколько дней, то это будет на руку основным конкурентам в России и Канаде. "Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", - добавил президент.

"Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - отметил Лукашенко.

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