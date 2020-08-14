"Титушко, который смог": украинцев возмутило назначение Вадима Титушко вице-главой отделения Федерации ММА, организация отменила решение

14 августа, 2020, 16:53

14 августа в соцсетях распространилась информация о назначении Вадима Титушко вице-президентом Киевской областной организации смешанных боевых единоборств, но после огласки информацию удалили, а Федерация заявила об отзыве решения организации

Информацию о назначении Вадима Титушко опубликовала Белоцерковская федерация смешанных единоборств на своей странице в Фейсбук. Но потом сообщение об этом убрали из соцсетей, пишет "Трибуна".

Напомним, Вадим Титушко стал известен в связи с нападением на журналистов в мае 2013 года во время акции "Вставай, Украина". Тогда на участников мирной акции напали спортсмены из Белой Церкви. Мастер рукопашного боя Вадим Титушко побил журналистов Ольгу Сницарчук и Влада Соделя. А его фамилией стали называть наемных уголовных элементов и провокаторов, которые нападали на участников акций.

Титушко получил три года условно. Впоследствии Вадим Титушко начал заниматься тренерской деятельностью, а также работать в одной из охранных фирм Киева. Но уже в 2018 году его подозревали в нападениях и ограблениях в составе преступной группы.

Соцсети резко возмутились назначением Титушко:

Впоследствии, Федерация ММА Украины заявила, что решение о назначении Вадима Титушко вице-президентом Киевской областной организации принималось "внизу" и заявила, что отменяет решение.

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