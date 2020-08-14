 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Титушко, который смог": украинцев возмутило назначение Вадима Титушко вице-главой отделения Федерации ММА, организация отменила решение

"Титушко, который смог": украинцев возмутило назначение Вадима Титушко вице-главой отделения Федерации ММА, организация отменила решение


фото: колаж - Еспресо.TV
14 августа в соцсетях распространилась информация о назначении Вадима Титушко вице-президентом Киевской областной организации смешанных боевых единоборств, но после огласки информацию удалили, а Федерация заявила об отзыве решения организации

Информацию о назначении Вадима Титушко опубликовала Белоцерковская федерация смешанных единоборств на своей странице в Фейсбук. Но потом сообщение об этом убрали из соцсетей, пишет "Трибуна".

Напомним, Вадим Титушко стал известен в связи с нападением на журналистов в мае 2013 года во время акции "Вставай, Украина". Тогда на участников мирной акции напали спортсмены из Белой Церкви. Мастер рукопашного боя Вадим Титушко побил журналистов Ольгу Сницарчук и Влада Соделя. А его фамилией стали называть наемных уголовных элементов и провокаторов, которые нападали на участников акций.

Титушко получил три года условно. Впоследствии Вадим Титушко начал заниматься тренерской деятельностью, а также работать в одной из охранных фирм Киева. Но уже в 2018 году его подозревали в нападениях и ограблениях в составе преступной группы.

Соцсети резко возмутились назначением Титушко:

 

Впоследствии, Федерация ММА Украины заявила, что решение о назначении Вадима Титушко вице-президентом Киевской областной организации принималось "внизу" и заявила, что отменяет решение.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать