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Espreso.tvОбщество"Спокойной ночи, малыш": двое родителей из Франковска создали аудиопроект для детей

"Спокойной ночи, малыш": двое родителей из Франковска создали аудиопроект для детей

За два дня своей жизни аудиопроект "Спокойной ночи, малыш" набрал более 4000 просмотров

В Одессе двое молодых родителей - Николай Гавриляк и Богдан Гнатив - создали некоммерческий проект "Спокойной ночи, малыш" . Речь о народные сказки, которые ребята начитали и без видеоэффектов записали с тем, чтобы другие родители могли включать эти сказки перед сном собственным детям.

Как рассказал "Еспресо.Запад" инициатор затеи Николай Гавриляк, все началось с собственной загруженности и наблюдений. Имея традицию читать своим двум детям перед сном, соблюсти ее он мог не всегда. Была попытка поискать выход в мультиках, но Николай Гавриляк заметил, что такие просмотры потом долго не дают детям уснуть.

"Я поделился идеей сделать аудиоверсию известных народных сказок со своим другом Богданом и он тоже ею проникся, - говорит Николай Гавриляк. - Буквально до недели времени первые шесть сказок -" Рукавичка "," Ивасик-Телесик "," Лисичка и Журавль "," Колобок "," Пан Коцкий "и" Коза-дереза "- были готовы. и мы выложили их онлайн, решив, что, может, еще что-то запишем, если бы кому-то это было нужно. Неожиданно для нас, только за первые два дня сказки набрали более 4000 просмотров и мы получили кучу отзывов, насколько это людям важно. Скажу честно, такого ажиотажа мы не ожидали. Оказалось, многие семьи имеют схожие проблемы - как вовремя уложить детей спать. Когда звучит только голос - без световых эффектов и ненужных шумов, ребенок успокаивается, настраивается на смыслы сказки и довольно быстро засыпает ".

Николай Гавриляк признался, что его дети охотно слушают эти сказки и тогда, когда он через рабочую занятость не может уделить им внимания. Как и в том, что ажиотаж вокруг проекта заставил их с Богданом Гнатовым подумать над продолжением: ребята уже отобрали для следующих аудиозаписей три десятка народных сказок, которые действительно понравятся малышам.

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