"С двумя сотрудниками органов": глава ЦИК Беларуси подтвердила, что именно в ее кабинете записали призыв Тихановской не противодействовать милиции
14 августа, 2020, 21:58
Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская записывала видеообращение с призывом не выходить на акции протеста в ее кабинете
Об этом она заявила в интервью белорусской Комсомольской правде .
"Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов охраны порядка. Я их предоставила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними . И я ушла", - сообщила Ермошина.
В ответ на вопрос о том, действительно ли на видео Тихановская на диване в ее кабинете, Ермошина ответила: "Это мой диван. Она записывала это обращение без меня".
- Речь идет о видео, на котором Тихановская с листа зачитывает призыв прекратить протесты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-