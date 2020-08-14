 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"С двумя сотрудниками органов": глава ЦИК Беларуси подтвердила, что именно в ее кабинете записали призыв Тихановской не противодействовать милиции

"С двумя сотрудниками органов": глава ЦИК Беларуси подтвердила, что именно в ее кабинете записали призыв Тихановской не противодействовать милиции

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская записывала видеообращение с призывом не выходить на акции протеста в ее кабинете

Об этом она заявила в интервью белорусской Комсомольской правде .

"Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов охраны порядка. Я их предоставила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними . И я ушла", - сообщила Ермошина.

В ответ на вопрос о том, действительно ли на видео Тихановская на диване в ее кабинете, Ермошина ответила: "Это мой диван. Она записывала это обращение без меня".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать