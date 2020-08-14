"С двумя сотрудниками органов": глава ЦИК Беларуси подтвердила, что именно в ее кабинете записали призыв Тихановской не противодействовать милиции

14 августа, 2020, 21:58

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская записывала видеообращение с призывом не выходить на акции протеста в ее кабинете

Об этом она заявила в интервью белорусской Комсомольской правде .

"Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов охраны порядка. Я их предоставила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними . И я ушла", - сообщила Ермошина.

В ответ на вопрос о том, действительно ли на видео Тихановская на диване в ее кабинете, Ермошина ответила: "Это мой диван. Она записывала это обращение без меня".

Речь идет о видео, на котором Тихановская с листа зачитывает призыв прекратить протесты.