"Приходько - узник Кремля": в Харькове под генконсульством РФ требовали освободить активиста из оккупированного Крыма
Об этом сообщает Укринформ.
"Олег Приходько по возрасту - пенсионер. Его задержали и отправили в СИЗО в октябре 2019 г. за якобы распространение в Крыму нацистских изображений. К этим изображениям оккупанты относят портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Также Олега обвинили в подготовке теракта в Крыму, а в качестве доказательства предоставили ссылку на его якобы переписку в СМС-формате, где идет речь о теракте, причем на русском языке", - отметил заместитель председателя ВО "Свобода" в Харькове Андрей Коломийцев.
По его словам, есть достоверные подтверждения, что Приходько не умеет пользоваться СМСю
"Мы настаиваем на том, чтобы Олега освободили, потому что его задержание и пребывание в СИЗО незаконно. Никаких доказательств о подготовке теракта в Крыму нет", - добавил активист.
Участники держали в руках флаги Украины, плакаты с надписями "Олег Приходько - узник Кремля", "Путин. Хозяин Кремля - угроза всей Европе".
Из здания генконсульства к участникам акции никто не вышел.
- Напомним, 16 января Федеральная служба безопасности Российской Федерации возбудила новое уголовное дело против украинского активиста Олега Приходько
- Российская служба по финансовому мониторингу внесла крымчанина Олега Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-