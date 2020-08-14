"Приходько - узник Кремля": в Харькове под генконсульством РФ требовали освободить активиста из оккупированного Крыма

14 августа, 2020, 16:20

14 августа в Харькове под российским генеральным консульством прошла акция протеста против незаконного заключения крымского активиста Олега Приходько

Об этом сообщает Укринформ.

"Олег Приходько по возрасту - пенсионер. Его задержали и отправили в СИЗО в октябре 2019 г. за якобы распространение в Крыму нацистских изображений. К этим изображениям оккупанты относят портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Также Олега обвинили в подготовке теракта в Крыму, а в качестве доказательства предоставили ссылку на его якобы переписку в СМС-формате, где идет речь о теракте, причем на русском языке", - отметил заместитель председателя ВО "Свобода" в Харькове Андрей Коломийцев.

По его словам, есть достоверные подтверждения, что Приходько не умеет пользоваться СМСю

"Мы настаиваем на том, чтобы Олега освободили, потому что его задержание и пребывание в СИЗО незаконно. Никаких доказательств о подготовке теракта в Крыму нет", - добавил активист.

Участники держали в руках флаги Украины, плакаты с надписями "Олег Приходько - узник Кремля", "Путин. Хозяин Кремля - угроза всей Европе".

Из здания генконсульства к участникам акции никто не вышел.

Напомним, 16 января Федеральная служба безопасности Российской Федерации возбудила новое уголовное дело против украинского активиста Олега Приходько

Российская служба по финансовому мониторингу внесла крымчанина Олега Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму .