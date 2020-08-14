"Не конец истории": в МИД Украины прокомментировали выдачу Беларусью боевиков "Вагнера" России

14 августа, 2020, 21:36

В МИД Украины отреагировали на решение Беларуси передать России 32 задержанных члена так называемой частной военной компании "Вагнера"

Об этом написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Украинская сторона приложила надлежащие усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (впрочем есть еще Интерпол)", - отметил он.

Он также напомнил белорусам о принципе, который "часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции"

"Беларусь занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции всех международных партнеров Украины", - написал Енин.

Власти Беларуси передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.