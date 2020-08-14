"Не конец истории": в МИД Украины прокомментировали выдачу Беларусью боевиков "Вагнера" России
Об этом написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
"Украинская сторона приложила надлежащие усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (впрочем есть еще Интерпол)", - отметил он.
Он также напомнил белорусам о принципе, который "часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции"
"Беларусь занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции всех международных партнеров Украины", - написал Енин.
- Власти Беларуси передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
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