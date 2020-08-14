"Мы готовы к диалогу": Тихановская инициировала создание совета по обеспечению передачи власти

14 августа, 2020, 16:08

Претендент на кресло президента Беларуси Светлана Тихановская заявила о создании Координационного совета для обеспечения передачи власти

Об этом говорится в сообщении в Telegram "Пул Первой".

"Я заявляю, что мы готовы к диалогу с властью. С учетом того, что происходит в стране и необходимости принять неотложные меры для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", - говорится в сообщении.

Тихановская поблагодарила людей, которые ее поддерживают и попросила войти в состав координационного совета всех, кто заинтересован в диалоге и мирной передачи власти.

Также она обратилась к международному сообществу и европейским странам с просьбой помочь в организации диалога с белорусскими властями.

"Власть должна показать готовность к диалогу с народом. Это означает, отпустить всех задержанных. Это значит, убрать с улиц городов ОМОН и войска. Это значит возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы бить и стрелять в людей. Я обращаюсь к мэрам городов. Выйдите и начните разговаривать, слушать. Это в ваших компетенциях организовать законные и мирные митинги на площадях городов. Я обращаюсь к работникам милиции, армии и других силовиков. Не следуйте преступным приказам. Поговорите с вашим начальством, остановите кровопролитие. Вы давали присягу служить Республике Беларусь и своему народу. Мы, люди будем благодарны каждому, кто встанет на сторону народа ", - говорится в сообщении.

14 августа претендент на кресло президента Беларуси Светлана Тихановская обратилась с призывом к мэрам городов выступить организаторами митингов на выходные.

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