"Дударик" начинает 50-й концертный сезон

14 августа, 2020, 13:08

Львовская мужская хоровая капелла с осени будет иметь плотный концертный график

В День Независимости выполнением Акафиста и концертом у памятника Шевченко во Львове начнет свой 50-й концертный сезон легендарный "Дударик". В свое время львовский мужской хор, а теперь Государственная академическая хоровая капелла, "Дударик" является сегодня не только лауреатом Шевченковской премии, а настоящей яркой музыкальной "изюминкой" Львова, хорошо известной в мире.

"Этот очень ожидаемый после карантина первое выступление - да еще и на такой важный праздник - это как утолить жажду, - говорит" Еспресо.Захид "художественный руководитель" Дударика "Дмитрий Кацал. - Ведь мы тоже сидели в карантине, как и вся Украина. возникает вопрос - не потеряли форму. Но в нашем случае форма возвращается быстро. Ведь речь идет о людях, которые пением занимаются всю свою сознательную жизнь, поскольку, как правило, приходят в коллектив в детстве. Скажем, нынешнем нашем самому старшему певцу сейчас 47 лет, а в коллектив он пришел, когда ему было 8 или 9, то сколько он уже поет? "

Дмитрий Кацал также отметил, что из карантин сорвались весенние гастроли "Дударика" в Германию, Польшу и Чехию, а также летний репетиционно-оздоровительный развлекательный лагерь в Болгарии, не говоря уже о концертах на родных просторах. Однако как только ситуация немного нормализуется, по крайней мере, организаторы приезда "Дударика" в Европу, готовы львовян там принять. "Нас знают, любят и действительно ждут. И не только где, но и дома. График концертов, начиная с осени, должен быть довольно плотным. Но в нынешней ситуации от нас, к сожалению, далеко не все зависит", - заключает Дмитрий Кацал.