"Дела Майдана": ГБР продолжает заочные производства, в частности против "экс-беркутовцев"

14 августа, 2020, 17:41

Следователи Государственного бюро расследований продолжают заочные расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства

Об этом заявил руководитель отдела ГБР по делам Майдана Артем Яблонский, передает РБК-Украина .

"Параллельно с теми делами лицам, которые подозреваемы в Украине, есть еще и заочные", - сказал Яблонский.

Он напомнил, что в настоящее время осуществляется заочное расследование в отношении бывшего командира роты киевского "Беркута"

"Мы работаем в двух направлениях: по тем лицам, которые еще остались в Украине, и по тем лицам, которые покинули Украину и, соответственно, работаем в этом направлении, чтобы каждый, кто совершил преступление, был привлечен к ответственности", - пояснил он.

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров полка "Беркут".