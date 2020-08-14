"Барселона" - "Бавария": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

14 августа, 2020, 21:19

Сегодня, 14 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" сыграет против "Барселоны"

Об этом сообщает flashscore .

В 1/8 финала "Барселона" прошла итальянский "Наполи" (4: 1 по сумме двух матчей), а мюнхенская "Бавария" одолела лондонский "Челси" (7: 1).

В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Манчестер Сити" - "Лион", которые свой матч проведут 15 августа.

Лига чемпионов

1/4 финала

14 августа, пятница

"Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия)

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Бускетс, Де Йонг, Видаль, Месси, Суарес.

Запасные: Нето, Пенья, Ракитич, Дембеле, Гризманн, Фирпо, Пуч, Фати, Араухо, Мончу, Мингеса, Рейс

"Бавария": Нойер, Кимми, Алаба, Боатенг, Дэвис, Горецка, Алькантара, Гнабри, Мюллер, Перишич, Левандовски

Запасные: Ульрайх, Хофман, Одриосола, Зюле, Мартинес, Коутинью, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Зиркзее, Мусиала

Начало в 22:00

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