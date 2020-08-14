"Барселона" - "Бавария": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает flashscore .
В 1/8 финала "Барселона" прошла итальянский "Наполи" (4: 1 по сумме двух матчей), а мюнхенская "Бавария" одолела лондонский "Челси" (7: 1).
В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Манчестер Сити" - "Лион", которые свой матч проведут 15 августа.
Лига чемпионов
1/4 финала
14 августа, пятница
"Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия)
"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Бускетс, Де Йонг, Видаль, Месси, Суарес.
Запасные: Нето, Пенья, Ракитич, Дембеле, Гризманн, Фирпо, Пуч, Фати, Араухо, Мончу, Мингеса, Рейс
"Бавария": Нойер, Кимми, Алаба, Боатенг, Дэвис, Горецка, Алькантара, Гнабри, Мюллер, Перишич, Левандовски
Запасные: Ульрайх, Хофман, Одриосола, Зюле, Мартинес, Коутинью, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Зиркзее, Мусиала
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 12 августа защитник испанской "Барселоны" Жан-Клер Тодибо заразился коронавирусом .
- 12 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" проиграла французскому ПСЖ со счетом 1: 2.
- 14 августа защитник испанской "Барселоны" Самуэль Умтити получил положительный тест на коронавирус .
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