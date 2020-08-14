Принц Гарри впервые снялся в фильме, это документальная лента о Паралимпийских играх
14 августа, 2020, 18:46
Принц Гарри снялся в фильме "Восходящий Феникс"
Трейлер фильма появился на Youtube.
Лента посвящена Паралимпийским играм. Принц Гарри в ней дает интервью об отношении к спорту.
Премьера фильма состоится на платформе Netflix 26 августа.
"Спорт, как ничто другое, помогает вернуться из самых мрачных мест", - рассказал в трейлере Гарри.
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