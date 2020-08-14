Протесты в Беларуси: силовики назвали причину смерти 25-летнего демонстранта

Об этом сообщает TUT.BY .

"Утром мы звонили следователю, чтобы узнать, как продвигается дело по погибшему Саши. Нас исправили:" Он не погиб. Он умер от передозировки наркотиками ". Что? Да он даже не курил никогда. И потом, наркотики? Он же был под стражей несколько дней до смерти", - рассказала сестра погибшего Ольга.

Родные просят показать им тело сына. Они наняли адвоката и планируют пристально следить за следствием. Также семья погибшего ищет свидетелей, которые владеют информацией о задержании парня.

В Следственном комитете Беларуси озвучили свою версию произошедшего.

Предварительно установлено, что вечером 9 августа Александр Вихорь был задержан сотрудниками милиции за активное участие в "несанкционированном массовом мероприятии". Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток.

"Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было", - заявили следователи.

13 августа глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за избиение на акциях протеста "случайных людей" и принес извинения.

берет на себя ответственность за избиение на акциях протеста "случайных людей" и принес извинения. Украина и Беларусь достигли договоренности в отношении одного из задержанных украинцев, он заплатит штраф и вернется домой, заявил заместитель главы МИД Евгений Енин.

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