Протесты в Беларуси: силовики начали отпускать задержанных граждан
14 августа, 2020, 07:39
В Минске начали отпускать граждан, которые были задержаны силовиками во время массовых протестов
Об этом сообщает Tut.by.
Выпускать задержанных на акциях протеста людей из изолятора на улице Окрестина начали примерно в 22.30 13 августа.
Родные и близкие задержанных собрались у изолятора. Они рассказали, что в первые полчаса выпустили примерно до 30 человек. Люди продолжают освобождать.
К изолятору подъезжали водители-добровольцы, они предлагали подвезти тех, кто выходит из изолятора.
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- 13 августа глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за избиение на акциях протеста "случайных людей" и принес извинения.
- Украина и Беларусь достигли договоренности в отношении одного из задержанных украинцев, он заплатит штраф и вернется домой, заявил заместитель главы МИД Евгений Енин.
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