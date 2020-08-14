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Espreso.tvМирПротесты в Беларуси: силовики начали отпускать задержанных граждан

Протесты в Беларуси: силовики начали отпускать задержанных граждан


фото: Tut.by
В Минске начали отпускать граждан, которые были задержаны силовиками во время массовых протестов

Об этом сообщает Tut.by.

Выпускать задержанных на акциях протеста людей из изолятора на улице Окрестина начали примерно в 22.30 13 августа.

Родные и близкие задержанных собрались у изолятора. Они рассказали, что в первые полчаса выпустили примерно до 30 человек. Люди продолжают освобождать.

К изолятору подъезжали водители-добровольцы, они предлагали подвезти тех, кто выходит из изолятора.

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  • 13 августа глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за избиение на акциях протеста "случайных людей" и принес извинения.
  • Украина и Беларусь достигли договоренности в отношении одного из задержанных украинцев, он заплатит штраф и вернется домой, заявил заместитель главы МИД Евгений Енин.
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