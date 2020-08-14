Протесты в Беларуси: силовики начали отпускать задержанных граждан

14 августа, 2020, 07:39

В Минске начали отпускать граждан, которые были задержаны силовиками во время массовых протестов

Об этом сообщает Tut.by.

Выпускать задержанных на акциях протеста людей из изолятора на улице Окрестина начали примерно в 22.30 13 августа.

Родные и близкие задержанных собрались у изолятора. Они рассказали, что в первые полчаса выпустили примерно до 30 человек. Люди продолжают освобождать.

К изолятору подъезжали водители-добровольцы, они предлагали подвезти тех, кто выходит из изолятора.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb