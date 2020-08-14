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Espreso.tvМирПротесты в Беларуси: штаб Бабарыко требует провести новые выборы

Протесты в Беларуси: штаб Бабарыко требует провести новые выборы


фото: Tut.by
Штаб арестованного в Беларуси в июле бизнесмена Виктора Бабарыко, который был одним из конкурентов Александра Лукашенко на выборах президента, выдвинул три пункта требований к режиму

Обращение озвучила в YouTube руководитель его предвыборного штаба Мария Колесникова. Также обращение Бабарыко обнародовано в Facebook.

Штаб экс-кандидата призвал власть "показать реальные результаты голосования", прекратить полицейское насилие, выпустить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста.

"Уберите с улиц городов армию и ОМОН. Прекратите преследовать людей за цветы, браслеты, велосипеды, мысль, песни, прогулки, флаги, аплодисменты. Немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах. Все они должны быть освобождены немедленно без судов и штрафов. Выплатить компенсацию всем задержанным, избитым ", - говорится в сообщении штаба.

Также штаб Бабарыко требует объявить новые честные выборы до 15 сентября при участии всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиями, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов.

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  • 13 августа глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за избиение на акциях протеста "случайных людей" и принес извинения.
  • Украина и Беларусь достигли договоренности в отношении одного из задержанных украинцев, он заплатит штраф и вернется домой, заявил заместитель главы МИД Евгений Енин.
  • В ночь 14 августа белорусские силовики начали отпускать задержанных граждан.
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