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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: еще двух украинцев освободили из СИЗО, - Енин

Протесты в Беларуси: еще двух украинцев освободили из СИЗО, - Енин

Со следственных изоляторов Беларуси отпустили еще двух украинцев, которые были задержаны в ходе протестов

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает РБК-Украина.

По его словам, среди освобожденных - Роман Шишка и Павел Чернявский. Последний после выхода в СИЗО был госпитализирован. Его травма оказалась несерьезной и он вернулся домой.

"Этот день выдался довольно продуктивным. На свободу вышли целых пять граждан Украины. Все они находятся в безопасности", - сообщил Енин.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня в Беларуси были освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина.

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