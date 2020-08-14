Протесты в Беларуси: еще двух украинцев освободили из СИЗО, - Енин
14 августа, 2020, 20:25
Со следственных изоляторов Беларуси отпустили еще двух украинцев, которые были задержаны в ходе протестов
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает РБК-Украина.
По его словам, среди освобожденных - Роман Шишка и Павел Чернявский. Последний после выхода в СИЗО был госпитализирован. Его травма оказалась несерьезной и он вернулся домой.
"Этот день выдался довольно продуктивным. На свободу вышли целых пять граждан Украины. Все они находятся в безопасности", - сообщил Енин.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня в Беларуси были освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина.
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