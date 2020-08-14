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Espreso.tvОбществоПрезидент Еврокомиссии призвал ввести санкции против Беларуси

Президент Еврокомиссии призвал ввести санкции против Беларуси


фото: reuters
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за введение санкций против режима президента Беларуси Александра Лукашенко

"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности и права человека в Беларуси", - написала она в Twitter.

По ее словам, она уверена, что по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС Брюссель продемонстрирует твердую поддержку прав народа Беларуси на основные свободы и демократии.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель инициировал проведение 14 августа внеочередной встречи глав МИД стран-членов ЕС из-за ситуации в Беларуси.

По информации Reuters, который ссылается на заявления неназванных дипломатов и европейских чиновников, санкции против Беларуси могут быть введены до конца августа.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность введения санкций против Беларуси - в частности, речь может идти о прекращении поставок нефти.

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