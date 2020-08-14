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Espreso.tvЭкономикаПозволит экономить на подписках: Аpple планирует внедрить предоставление сервисов пакетами, - СМИ

Позволит экономить на подписках: Аpple планирует внедрить предоставление сервисов пакетами, - СМИ

Apple готовит ряд пакетов, которые позволят экономить на подписке сервисов компании от $ 2 до $ 5 ежемесячно

Об этом пишет Bloomberg .

Согласно сообщению, Apple готовит ряд пакетов, которые позволят пользователям платить по несколько сервисов компании по более низкой месячной цене.

Отмечается, что услуга называется Apple One. Компания готовит ее запуск в начале октября вместе с презентацией новой линейки смартфонов Apple. Цель услуги - поощрить пользователей платить больше сервисов Apple, позволит компании получать больший доход.

По информации издания, Apple планирует несколько уровней пакетов услуг. Так, базовый пакет будет включать сервисы Apple Music и Apple TV +, а более дорогие варианты - игровой сервис Apple Arcade, новостной Apple News +, а также расширенное облачное хранилище iCloud.

При этом цена пакета услуг будет ниже, чем совокупная стоимость доступа к отдельным сервисам. Так, экономия для пользователей может составить от $ 2 до $ 5 ежемесячно.

Кроме того, ожидается, что пакеты услуг будут иметь функцию семейного доступа, то есть в рамках одного пакета сервисами смогут пользоваться до шести человек.

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