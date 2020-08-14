Польского евродепутата, председателя делегации Европарламента по связям с РБ, не пропустили в Беларусь

14 августа, 2020, 18:39

14 августа главу делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня пограничники не пропустили через государственную границу в страну

Об этом сообщает Euroradio в Telegram.

"Польского евродепутата Роберта Бедраня не пустили в Беларусь. Бедрань должен встретиться здесь с политиками и представителями общественности, чтобы сформировать мнение о выборах", - говорится в сообщении.

Журналисты Nexta обнародовали скрин, где депутат сообщает, что его не пропустили через границу.

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