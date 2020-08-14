Подозреваемый в разбое и похищении транспорта Вадим Титушко находится под домашним арестом, - МВД

14 августа, 2020, 18:29

Вадиму Титушко, подозреваемому в незаконном завладении транспортным средством и совершении разбоя, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста

Об этом в комментарии Укринформу сообщил в.и.о. директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

"Производство, в котором фигурирует Титушко, расследуется по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК, и по этим статьям ему объявлено подозрение", - отметил Тракало.

Он уточнил, что мера пресечения Титушко была избрана 15 июня, позже суд продлил ему домашний арест до 3 сентября.

14 августа в соцсетях распространилась информация о назначении Вадима Титушко вице-президентом Киевской областной организации смешанных боевых единоборств, и после огласки информацию удалили, а Федерация заявила об отзыве решения организации.