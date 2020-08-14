Пласт и гарцеры чествуют 100 -ю годовщину победы украинско-польского войска над большевиками

14 августа, 2020, 17:43

14 августа в 18:00 активисты двух крупнейших молодежных организаций Польши и Украины пойдут на могилы своих прадедов, которые вместе остановили московскую агрессию в Европу в 1920 году

Польские скауты - гарцеры - пойдут на десятки могил украинских воинов, похороненных в Польше. Украинские скауты - пластуны - зажгут свечи на могилах воинов-поляков, союзников Армии УНР. Об этом корреспонденту "Еспресо. Запад" рассказал соорганизатор акции, председатель Краевой пластовой Совета Пласта НСОУ Юрий Юзич.

В этом году исполняется 100-летие Варшавской битвы. Когда две союзные армии - польская и украинская - остановили большевиков на подступах к Варшаве.

15 августа - в память о тех событиях - поляки всего мира ежегодно чествуют как национальный Праздник Войска Польского. Ведь чудо над Вислой 1920 года спасло польскую независимость и позволило полякам полноценно возродить свою государственность.

"Как в Польше, так и в Украине, мало кто знает, что поляки выстояли тогда над Вислой в значительной степени именно благодаря украинцам. Смертельный удар наступающим большевистским войскам Тухачевского нанесла 6-я стрелковая дивизия Армии УНР под командованием Марка Безручко ", - отметил руководитель Пласта .

В прошлом году Пласт в Польше и Союз польского гарцерства инициировали кампанию " Пламя братства - Płomień Braterstwa ". Идея проста - совместное чествование героев союзных армии, защитивших Европу от большевизма в 1920 году.

"Гарцерам было очень сложно начинать. Более стотысячная патриотическая организация, с разветвленной сетью ячеек в каждую общину включительно, получила значительную порцию критики. Были среди граждан активисты, которые проверяли, случайно не посещают ли гарцеры могилы украинцев, которые впоследствии входили в ОУН. Пласту - национальной скаутской организации Украины тоже не просто. В этом году мы официально подключаемся к кампании. мы еще в прошлом году получали критику в наш адрес (когда медийно поддерживали акцию). Как же так - украинская патриотическая организация чтит оккупантов Галичины и Волыни .... ", - сообщил Юрий Юзич.

Тем не менее пластуны во многих областях, где удалось отыскать могилы польских воинов - жертв войны с большевиками 1920 года, упорядочили эти могилы и зажгли свечи памяти. С сине-желтыми и бело-красными лентами.

"Эта акция, как в Польше так и в Украине, состоится в канун польского национального праздника - 14 августа. Дата выбрана сознательно, чтобы дело польско-украинского братства оружия попадало в топ-новости. Чтобы как можно больше поляков узнали о роли украинцев в получении независимости Польшей ", - подытожил соорганизатор акции.