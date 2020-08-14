Перемирие на Донбассе: оккупанты минируют новые участки местности, - разведка

14 августа, 2020, 14:22

Боевики используют режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования своих передовых позиций и минирования местности

Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны, передает пресс-служба ведомства.

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск использует введенный с 27 июля 2020 режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования своих передовых позиций.

Оккупанты минируют новые участки местности, в том числе за пределами опорных пунктов. При этом, противник использует как противотанковые, так и противопехотные мины типа ПОМ-2 и ОЗМ-72 и самодельные взрывные устройства. Высокий уровень минирования местности приводит к потерям самих оккупантов.

Так, 12 августа с. г. на противопехотной мине подорвался боевик одного из подразделений 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк).

Вместе с тем повышается опасность для гражданского населения.

Так, 13 августа на временно оккупированной территории в Луганской области вблизи н.п. Счастье (Новоайдарский район) в результате подрыва трактора на противотанковой мине во время выполнения дорожных работ потерпело тяжелые ранения гражданское лицо, которое было за рулем трактора.

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