 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОсвобожденные в Беларуси украинцы заявили, что их били при задержании

Освобожденные в Беларуси украинцы заявили, что их били при задержании


фото: reuters
Украинцы, которых освободили в Беларуси, заявили, что при задержании их избивали, но "меньше, чем белорусов"

Об этом сообщила правозащитница Татьяна Равяко, которая встречалась с украинцами, в комментарии белорусскому корреспонденту "Радио Свобода".

Место нахождения украинцев и дальнейшие планы не разглашают из соображений безопасности.

Посольство Украины продолжает заниматься освобожденными украинцами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать