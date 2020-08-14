Освобожденные в Беларуси украинцы заявили, что их били при задержании
14 августа, 2020, 14:02
Украинцы, которых освободили в Беларуси, заявили, что при задержании их избивали, но "меньше, чем белорусов"
Об этом сообщила правозащитница Татьяна Равяко, которая встречалась с украинцами, в комментарии белорусскому корреспонденту "Радио Свобода".
Место нахождения украинцев и дальнейшие планы не разглашают из соображений безопасности.
Посольство Украины продолжает заниматься освобожденными украинцами.
- Напомним, что украинских журналистов Реуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске.
- Белорусские силовики ночью 14 августа отпустили задержанных украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
- Ведутся переговоры об освобождении еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в СИЗО Бреста.
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