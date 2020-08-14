Оккупанты на Донбассе с начала суток трижды нарушили перемирие
14 августа, 2020, 18:07
14 августа в зоне ООС зафиксировано 3 нарушения договоренностей, которые были достигнуты сторонами в ТКГ
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС ..
Вблизи Авдеевки зафиксирована огневая провокация из стрелкового оружия.
"Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
Кроме того, выявлены факты инженерного оборудования позиций оккупантов неподалеку населенных пунктов Хутор Вильный и Новгородское.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
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