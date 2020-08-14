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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе с начала суток трижды нарушили перемирие

Оккупанты на Донбассе с начала суток трижды нарушили перемирие


фото: reuters
14 августа в зоне ООС зафиксировано 3 нарушения договоренностей, которые были достигнуты сторонами в ТКГ

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС ..

Вблизи Авдеевки зафиксирована огневая провокация из стрелкового оружия.

"Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Кроме того, выявлены факты инженерного оборудования позиций оккупантов неподалеку населенных пунктов Хутор Вильный и Новгородское.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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