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Espreso.tvОбществоОдин из задержанных в Беларуси украинцев заплатит штраф и вернется домой, - Енин

Один из задержанных в Беларуси украинцев заплатит штраф и вернется домой, - Енин


фото: Громадське радіо
Украина и Беларусь достигли договоренности в отношении одного из задержанных украинцев, он заплатит штраф и вернется домой

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает Общественное радио.

"Мы постоянно работаем с белорусскими властями, наши консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами. На сегодня мы имели контакты с министром иностранных дел Беларуси. Достигли предварительной договоренности, что один из задержанных 14 августа заплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего при содействии нашего дипломатического учреждения будут приняты меры по как можно быстрому транзиту в Украину", - сказал Енин.

Енин не назвал фамилию задержанного украинца. Также он добавил, что очень сложно устанавливать местонахождение задержанных, сложно получить возможность для посещения граждан.

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  • Напомним, что украинских журналистов Реуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске.
  • 13 августа глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за избиение на акциях протеста "случайных людей" и принес извинения.
  • В ночь на 14 августа в Минске начали отпускать задержанных силовиками граждан.
 
 
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