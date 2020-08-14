Один из задержанных в Беларуси украинцев заплатит штраф и вернется домой, - Енин
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает Общественное радио.
"Мы постоянно работаем с белорусскими властями, наши консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами. На сегодня мы имели контакты с министром иностранных дел Беларуси. Достигли предварительной договоренности, что один из задержанных 14 августа заплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего при содействии нашего дипломатического учреждения будут приняты меры по как можно быстрому транзиту в Украину", - сказал Енин.
Енин не назвал фамилию задержанного украинца. Также он добавил, что очень сложно устанавливать местонахождение задержанных, сложно получить возможность для посещения граждан.
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- Напомним, что украинских журналистов Реуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске.
- 13 августа глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за избиение на акциях протеста "случайных людей" и принес извинения.
- В ночь на 14 августа в Минске начали отпускать задержанных силовиками граждан.
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