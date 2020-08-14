Один из задержанных в Беларуси украинцев заплатит штраф и вернется домой, - Енин

14 августа, 2020, 07:19

Украина и Беларусь достигли договоренности в отношении одного из задержанных украинцев, он заплатит штраф и вернется домой

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает Общественное радио.

"Мы постоянно работаем с белорусскими властями, наши консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами. На сегодня мы имели контакты с министром иностранных дел Беларуси. Достигли предварительной договоренности, что один из задержанных 14 августа заплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего при содействии нашего дипломатического учреждения будут приняты меры по как можно быстрому транзиту в Украину", - сказал Енин.

Енин не назвал фамилию задержанного украинца. Также он добавил, что очень сложно устанавливать местонахождение задержанных, сложно получить возможность для посещения граждан.

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