ОАСК оправдал Портнова, которого Агентство по обеспечению качества образования обвиняло в плагиате в диссертации

14 августа, 2020, 17:28

Окружной административный суд удовлетворил иск экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича против Агентства по обеспечению качества образования по поводу плагиата в его диссертации

Об этом сообщает пресс-служба суда.

ОАСК признал противоправными действия Нацагентства по установлению нарушений добродетельности в форме академического плагиата в диссертации Портнова "Становление и развитие конституционного судопроизводства в Украине: теоретические и практические проблемы".

Суд также отменил решение агентства по поводу возможного нарушения академической добродетели в тексте диссертации.

Комитет по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования обнаружил еще один фрагмент плагиата в докторской диссертации юриста, бывшего заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.