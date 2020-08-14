ОАСК оправдал Портнова, которого Агентство по обеспечению качества образования обвиняло в плагиате в диссертации
14 августа, 2020, 17:28
Окружной административный суд удовлетворил иск экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича против Агентства по обеспечению качества образования по поводу плагиата в его диссертации
Об этом сообщает пресс-служба суда.
ОАСК признал противоправными действия Нацагентства по установлению нарушений добродетельности в форме академического плагиата в диссертации Портнова "Становление и развитие конституционного судопроизводства в Украине: теоретические и практические проблемы".
Суд также отменил решение агентства по поводу возможного нарушения академической добродетели в тексте диссертации.
- Комитет по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования обнаружил еще один фрагмент плагиата в докторской диссертации юриста, бывшего заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
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