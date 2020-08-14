 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОАСК оправдал Портнова, которого Агентство по обеспечению качества образования обвиняло в плагиате в диссертации

ОАСК оправдал Портнова, которого Агентство по обеспечению качества образования обвиняло в плагиате в диссертации


фото: zaxid.net
Окружной административный суд удовлетворил иск экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича против Агентства по обеспечению качества образования по поводу плагиата в его диссертации

Об этом сообщает пресс-служба суда.

ОАСК признал противоправными действия Нацагентства по установлению нарушений добродетельности в форме академического плагиата в диссертации Портнова "Становление и развитие конституционного судопроизводства в Украине: теоретические и практические проблемы".

Суд также отменил решение агентства по поводу возможного нарушения академической добродетели в тексте диссертации.

  • Комитет по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования обнаружил еще один фрагмент плагиата в докторской диссертации юриста, бывшего заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать