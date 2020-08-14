НАБУ завершило расследовать дело в отношении Омеляна
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ .
Его подозревают в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн грн в бюджет.
Материалы дела открыты для ознакомления стороне защиты. После этого акт будет направлен в суд.
Действия Омеляна квалифицированы по ч. В 2.211 Уголовного кодекса Украины (Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).
"По данным следствия, бывший министр по декабря 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маякового) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов ", - сообщили в НАБУ.
- Напомним, 9 июня в НАБУ заявили, что действия экс-министр инфраструктуры Омеляна по снижению портовых сборов квалифицированно по ч.2 ст.211 УК.
- Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что президент Владимир Зеленский обзвонил все правоохранительные органы с указанием "мочить Омеляна", поскольку считает, что совпадение обысков ГБР и дела НАБУ является не случайными.
- 25 июня в Высшем антикоррупционном суде экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну прокурор САП просил избрать меру пресечения в виде личного обязательства
- 25 июня ВАКС выбрал экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну мера пресечения в виде личного обязательства.
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