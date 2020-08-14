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Espreso.tvОбществоНАБУ завершило расследовать дело в отношении Омеляна

НАБУ завершило расследовать дело в отношении Омеляна


фото: glavcom
Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование в отношении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ .

Его подозревают в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн грн в бюджет.

Материалы дела открыты для ознакомления стороне защиты. После этого акт будет направлен в суд.

Действия Омеляна квалифицированы по ч. В 2.211 Уголовного кодекса Украины (Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

"По данным следствия, бывший министр по декабря 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маякового) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов ", - сообщили в НАБУ.

  • Напомним, 9 июня в НАБУ заявили, что действия экс-министр инфраструктуры Омеляна по снижению портовых сборов квалифицированно по ч.2 ст.211 УК.
  • Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что президент Владимир Зеленский обзвонил все правоохранительные органы с указанием "мочить Омеляна", поскольку считает, что совпадение обысков ГБР и дела НАБУ является не случайными.
  • 25 июня в Высшем антикоррупционном суде экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну прокурор САП просил избрать меру пресечения в виде личного обязательства
  • 25 июня ВАКС выбрал экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну мера пресечения в виде личного обязательства.

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