На Закарпатье грузовик насмерть сбил мотоциклиста
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 13 августа, около 18:00 ч. в г.. Иршава на улице Гагарина. В результате автомобильной аварии погиб водитель мотоцикла. Виновника ДТП задержали, следователи готовят материалы для сообщения ему о подозрении, сообщили "Еспресо.Запад" в полиции Закарпатья.
Полицейские предварительно установили, что водитель грузового автомобиля "УРАЛ", 44-летний житель села Подгорное, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении мотоциклисту.
В результате столкновения водитель мотоцикла, 36-летний житель с. Загатье, скончался на месте происшествия. Водитель внедорожника был трезв.
Оба транспортных средства изъяли и поместили на спецплощадку отделение полиции.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователи отделения открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. 44-летнего водителя задержали и отправили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
Следователи назначили ряд экспертиз, в ходе которых выяснят все обстоятельства и причины ДТП.
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