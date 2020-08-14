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Espreso.tvОбществоНа Волыни уже потратили почти 120 млн грн на борьбу с коронавирусом

На Волыни уже потратили почти 120 млн грн на борьбу с коронавирусом


фото: reuters
Средства идут на медикаменты, оборудование, дезинфекцию и перевозки врачей

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы облгосадминистрации Александр Троханенко, пишет местное издание "Конкурент".

"На борьбу с коронавирусной инфекцией на Волыни с начала эпидемии из всех уровней бюджетов собрали почти 120 млн гривень", - отметил Александр Троханенко. По словам чиновника, в эту сумму входит также помощь и от большого бизнеса, это около 30 млн гривень.

Больше всего денег, а именно 15,5 миллиона, было выделено на покупку медицинского оборудования, 7,5 млн - на средства индивидуальной защиты. Кроме этого, 3,5 млн грн ушло на медикаметы, 1 млн 321 тысяч - на изделия медицинского назначения, почти 10 тыс. гривень - на дезинфекцию, 935 тысяч гривень - на перевозки врачей. Однако эта информация неполная, ведь нет данных о расходах на питание и тому подобное.

Главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко сообщила, что пока ситуация с инфекцией в области неустойчива.

"Рост болезни фиксируется в различных регионах. Правда, тяжелых форм немного. Большинство больных находятся на амбулаторном лечении. Всего более 4,5 Волыни заболели коронавирус с начала пандемии. Более 3,5 тысячи волынян выздоровели. Но 97 случаев завершились летальным исходом", - заявила Наталия Янко.

 

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