На Волыни таможенник "забыл" указать в декларации более $200 тыс.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает "Еспресо.Запад".
Как отмечают в прокуратуре, таможенник, подавая декларацию за 2017 и 2018 годы, скрыл свои счета в иностранном банке на которых по состоянию на 31 декабря 2016 было размещено 230 тыс. долларов, а по состоянию на 31 декабря 2017 года - почти 109 тыс. долларов.
Луцкий горрайонный суд уже признал экс-таможенника виновным в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Ему назначили наказание в виде максимального штрафа в размере 51 тыс. гривень с лишением права занимать должности в таможенных органах стоком на три года.
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