На улице денег не дадут: Лукашенко отреагировал на забастовки на предприятиях
Об этом он заявил на совещании, посвященном работе строительной отрасли, сообщает БЕЛТА .
"Трудовые коллективы - это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выбрасывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто ... Пытаются и строителей там качнуть и т.п." , - заявил Лукашенко.
По его словам, экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и простой белорусских предприятий будет на руку конкурентам.
"Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие. Спасая предприятие, кормить свою семью. На улице можно походить. Он, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня... А потом что?" - заявил Лукашенко.
По поводу забастовщиков его позиция однозначна: "Мы в трудные времена пандемии никого не нагибали, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затянем ".
Как сообщалось, коллективы крупных белорусских предприятий, таких как ОАО "БелАЗ", ОАО "Керамин" и "Белмедпрепараты", начали забастовку из-за ситуации в стране.
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