На Прикарпатье состоялся полет в честь легендарного боя УПА под Космачем
Об этом корреспонденту "Еспресо. Запад" сообщил организатор мероприятия председатель правления ОО "Мемориал" имени Василия Стуса Роман Гунда.
"К сожалению, сам Мирослав Симчич не смог принять участие в полете. Вчера у него поднялось давление, и врач запретил ему это делать. И хотя ветеран был в боевом настроении и рвался в полет, сын вынужден был сделать все, чтобы задержать отца. Но полет состоялся, и мы посвятили его Мирославу Симчичу, годовщине боя за Космач и Дню Независимости Украины ", - сообщил Роман Гунда.
Также он рассказал, что перед полетом произошла небольшая торжественность. На ней руководитель Прикарпатья детско-юношеской спортивной ассоциации малой авиации Игорь Табанюк сообщил, что они отныне будут называться в честь легендарного воина УПА Мирослава Симчича.
После этого он зачитал письмо одного из учеников школы, 13-летнего летчика Антона Лампик, в Илона Маска и президента США о том, что он вызывается для будущей экспедиции на Марс.
Также слово взял отец Михаил Лампик - украинский летчик-испытатель, который был резервистом на полет в космос на Буране.
К слову, на мероприятии также присутствовал брат первого украинского космонавта Леонида Каденюка.
После торжеств самолет RV-10 производства США, поднялся в воздух и совершил полет по задуманному маршруту Коломыя, Березов (родное село М. Симчича), участок Рушир (место боя сотни Симчича с полком НКВД 1945 года), Космач (повстанческая столица УПА ), гора Говерла, Верховина, Косов, Коломыя.
Мирослав Симчич (Кривонос) - военный и общественный деятель, сотенный УПА, несокрушимый политзаключенный, почетный гражданин Коломыи и Львова.
Родился в 1923 году в селе Важный Березов вблизи Косово на Прикарпатье. Окончил Коломыйский архитектурный техникум. В 1941 году поступил в юношество ОУН и воевал против немцев в народной самообороне. Весной 1944 года закончил старшин школу УПА и стал командиром четы, затем - сотни.
В феврале 1945 года Кривонос прославился в бою у реки Рушир, где сотня "Березовская", в которой он командовал взводом, перекрывала дорогу подкреплению, которое шло на помощь НКВДистами, окруженным в Космаче. Повстанцы выбрали очень удачное место для засады, а перед приходом колонны разобрали мост.
По словам Симчича, в этом бою они уничтожили более 400 врагов, но историки называют значительно меньшее число - от 11 до 100 человек, в том числе - подполковника Алексея Дергачева.
В этом бою повстанцы потеряли только двух бойцов, а Симчича был ранен в руку. После длительного лечения он вернулся в свою сотню. Был задержан в 1948 году. Приговорен к 25 годам лагерей. Уволен в 1963 году, проживал в Запорожье, в 1968 снова осужден "по вновь открывшимся обстоятельствам".
Провел в заключении более 32 лет. Был освобожден из лагерей только в 1985 году. Реабилитирован только в 2017 году.
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