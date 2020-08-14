На Прикарпатье состоялся полет в честь легендарного боя УПА под Космачем

14 августа, 2020, 18:23

В полете должен был принять участие сотенный УПА, многолетний узник советских лагерей, диссидент Мирослав Симчич (Кривонос), который мог бы с неба увидеть места, где он в 1945 году участвовал в одной из самых известных битв УПА с оккупантами, которая состоялся 75 лет назад. Но 97-летнего ветерана подвело здоровье

Об этом корреспонденту "Еспресо. Запад" сообщил организатор мероприятия председатель правления ОО "Мемориал" имени Василия Стуса Роман Гунда.

"К сожалению, сам Мирослав Симчич не смог принять участие в полете. Вчера у него поднялось давление, и врач запретил ему это делать. И хотя ветеран был в боевом настроении и рвался в полет, сын вынужден был сделать все, чтобы задержать отца. Но полет состоялся, и мы посвятили его Мирославу Симчичу, годовщине боя за Космач и Дню Независимости Украины ", - сообщил Роман Гунда.

Также он рассказал, что перед полетом произошла небольшая торжественность. На ней руководитель Прикарпатья детско-юношеской спортивной ассоциации малой авиации Игорь Табанюк сообщил, что они отныне будут называться в честь легендарного воина УПА Мирослава Симчича.

После этого он зачитал письмо одного из учеников школы, 13-летнего летчика Антона Лампик, в Илона Маска и президента США о том, что он вызывается для будущей экспедиции на Марс.

Также слово взял отец Михаил Лампик - украинский летчик-испытатель, который был резервистом на полет в космос на Буране.

К слову, на мероприятии также присутствовал брат первого украинского космонавта Леонида Каденюка.

После торжеств самолет RV-10 производства США, поднялся в воздух и совершил полет по задуманному маршруту Коломыя, Березов (родное село М. Симчича), участок Рушир (место боя сотни Симчича с полком НКВД 1945 года), Космач (повстанческая столица УПА ), гора Говерла, Верховина, Косов, Коломыя.

Мирослав Симчич (Кривонос) - военный и общественный деятель, сотенный УПА, несокрушимый политзаключенный, почетный гражданин Коломыи и Львова.

Родился в 1923 году в селе Важный Березов вблизи Косово на Прикарпатье. Окончил Коломыйский архитектурный техникум. В 1941 году поступил в юношество ОУН и воевал против немцев в народной самообороне. Весной 1944 года закончил старшин школу УПА и стал командиром четы, затем - сотни.

В феврале 1945 года Кривонос прославился в бою у реки Рушир, где сотня "Березовская", в которой он командовал взводом, перекрывала дорогу подкреплению, которое шло на помощь НКВДистами, окруженным в Космаче. Повстанцы выбрали очень удачное место для засады, а перед приходом колонны разобрали мост.

По словам Симчича, в этом бою они уничтожили более 400 врагов, но историки называют значительно меньшее число - от 11 до 100 человек, в том числе - подполковника Алексея Дергачева.

В этом бою повстанцы потеряли только двух бойцов, а Симчича был ранен в руку. После длительного лечения он вернулся в свою сотню. Был задержан в 1948 году. Приговорен к 25 годам лагерей. Уволен в 1963 году, проживал в Запорожье, в 1968 снова осужден "по вновь открывшимся обстоятельствам".

Провел в заключении более 32 лет. Был освобожден из лагерей только в 1985 году. Реабилитирован только в 2017 году.