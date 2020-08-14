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Espreso.tvОбществоНа Львовщине разоблачили нарколабораторию

На Львовщине разоблачили нарколабораторию


фото: Поліція Львівської області
35-летний житель Яворивского района изготовлял амфетамин

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает "Еспресо.Запад".

Львовские правоохранители 13 августа задержали 35-летнего жителя одного из сел Яворивского района. Он организовал дома лабораторию, где изготавливал амфетамин.

Как отмечают в полиции, во время проведения обыска в квартире подозреваемого детективы следственного управления совместно с оперативниками управления по борьбе с наркопреступностью полиции Львивщинивиявилы и изъяли химические препараты и реактивы. Кроме того, нашли оборудование, электронные весы, записи с перечнем химических процессов, необходимых для изготовления наркотиков, а также готовую "продукцию" - амфетамин. Все изъятое направили на экспертизу.

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Сейчас продолжается досудебное расследование. Мужчине грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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