На базе "Дии": бизнес предлагает создать приложение для защиты прав потребителей

14 августа, 2020, 09:59

Бизнес предлагает создать приложение "Споживач+" для более эффективной защиты прав потребителей на базе государственного приложении "Дия"

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"Бизнес предлагает создать приложение "Споживач+" на базе государственного веб-портала электронных услуг " Дия ", чтобы потребитель имел возможность более эффективно защищать свои права", - говорится в сообщении.

Представители бизнеса предлагают в рамках запуска приложения ввести инструмент для подтверждения выполнения интернет-магазинами ст. 7 Закона Украины "Об электронной коммерции", то есть размещение достоверной информации об официальной юридической названия, адреса регистрации и т.д. у себя на сайте.

По оценкам ЕБА, пока треть сайтов не указывают эту информацию на сайте, или отмечают ее недостоверно. Почти у 80% сайтов интернет-магазинов отсутствуют какие-либо реквизиты для идентификации субъекта электронной коммерции, в результате чего предпринимателей, которые стоят за такими магазинами почти невозможно найти и привлечь к ответственности.

"Такая безнаказанность приводит к тому, что именно через интернет продается много контрафактных (поддельных) или нелегально ввезенных товаров, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья потребителей", - подчеркнули в пресс-служба.

В то же время, приложение "Потребитель +" позволит заинтересованным импортерам, интернет-магазинам и сервисным центрам добровольно зарегистрироваться в государственном приложении "Дия", предоставить свои достоверные данные и получить уникальный электронный идентификатор, который станет для потребителя подтверждением добросовестности такого предприятия.

Отмечается, что кроме возможностей для добровольной регистрации, модуль "Споживач+" сможет предоставлять ряд других опций для бизнеса, государственных органов и потребителей.

В пресс-службе добавили, что сообщество предлагает предоставить проверяющим органам возможность регистрироваться в системе и быстро получать интересующую их информацию, например, о выявленных на рынке неофициальных или контрафактных моделей, которые не соответствуют требованиям законодательства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb