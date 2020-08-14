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Espreso.tvОбществоМинский тракторный завод остановил работу и выдвинул требования к власти

Минский тракторный завод остановил работу и выдвинул требования к власти


фото: reuters
Первая смена Минского тракторного завода прекратила работу, а работники выдвинули власти требования

Об этом сообщает Радио Свобода,

Будет ли вторая смена на заводе - пока неизвестно. Журналисты сообщают, что на территории завода в митинге принимают участие 3-4 тысячи рабочих.

Рабочие говорят журналистам, что руководство завода хочет установить исключительно экономические требования к власти.

Один из участников заявил, что требования к власти традиционны:

  • новые честные выборы без участия Александра Лукашенко;
  • немедленное освобождение и реабилитация политзаключенных и жертв насилия;
  • реформирование силовиков с расформированием ОМОН.

Если эти пункты проигнорируют, отмечают рабочие, они присоединятся к общегосударственной забастовке.

Напомним: 14 августа работники различных промышленных предприятий в разных городах Беларуси вышли на массовые акции солидарности - люди требуют пересмотреть результаты президентских выборов.

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