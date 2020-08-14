Минский тракторный завод остановил работу и выдвинул требования к власти
Об этом сообщает Радио Свобода,
Будет ли вторая смена на заводе - пока неизвестно. Журналисты сообщают, что на территории завода в митинге принимают участие 3-4 тысячи рабочих.
Рабочие говорят журналистам, что руководство завода хочет установить исключительно экономические требования к власти.
Один из участников заявил, что требования к власти традиционны:
- новые честные выборы без участия Александра Лукашенко;
- немедленное освобождение и реабилитация политзаключенных и жертв насилия;
- реформирование силовиков с расформированием ОМОН.
Если эти пункты проигнорируют, отмечают рабочие, они присоединятся к общегосударственной забастовке.
Напомним: 14 августа работники различных промышленных предприятий в разных городах Беларуси вышли на массовые акции солидарности - люди требуют пересмотреть результаты президентских выборов.
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