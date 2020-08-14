Минеральные воды, санатории и озера: под Львовом хотят возродить бывший курорт

14 августа, 2020, 12:34

Поселок Брюховичи имеет значительный туристический потенциал, считают в областной администрации

Об этом шла речь во время рабочего совещания с участием чиновников ЛОГА и представителей местной общины, сообщает пресс-служба ЛОГА.

В поселке Брюховичи, что является Шевченковским районом Львова, есть три скважины минеральной воды. Качество воды здесь не уступает той, которую добывают в Берегово на Закарпатье. Однако пидльвивськи источники мало исследованы, поэтому нуждаются в развитии и дальнейших исследований. Также поселок может похвастаться двумя озерами для отдыха, которые почти ежегодно эксперты называют пригодными для купания. Это дает возможность говорить о туристическом потенциале Брюховичей, и первая задача - построение оздоровительного центра.

"Мы ищем инвесторов постоянно. В частности, за последние годы интересовались предприниматели из Казахстана и Польши. Пока не получилось. Строительство оздоровительного центра - вопрос номер один, чтобы восстановить рекреационно-курортную славу поселка", - говорят в поселковом совете.

После 90-х в городе почти не осталось так называемых пионерских лагерей. Большинство земель - в собственности или аренде. Впрочем, на свободных площадях место власть хочет создать санаторно-туристические учреждения, поэтому ищет инвесторов.

"Мы закрепляем за участками, которые свободны, конкретное целевое назначение - для рекреации. Новых жилых комплексов наш поселок не выдержит. У нас уже пробки и предельная нагрузка на другую инфраструктуру", - говорит председатель общества Владимир Доманский.

Заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод добавляет: Брюховичи имеют туристический потенциал, но им не хватает инфраструктуры. "Знаю, что здесь живет много неравнодушных людей, поэтому уверен, что ошибок и массовой многоквартирной застройки здесь не будет. Однако, боюсь, что и новых крупных развлекательных комплексов, гостиниц и Диснейленд поселок не выдержит. Максимум - санатории или учреждения, где люди смогут оздоровиться. Мы за то, чтобы туристы имели где остановиться и отдохнуть, но не за счет львовян или местных жителей ", - говорит он.

В то же время в ЛОГА убеждены: настала необходимость разработать туристический маршрут Брюховичи. В частности, по словам начальницы управления туризма и курортов Львовской ОГА Натальи Табаки, поселок можно включить в туристические маршруты Львовщины - как важную туристическую территорию под Львовом.

Добавим, что Брюховичи является рекреационным населенным пунктом с начала ХХ века и его статус, как курорта, был подтвержден на законодательном уровне до 2017. Впрочем, в последние годы значительная часть территорий и оздоровительных объектов Брюхович (детские лагеря, санатории, базы отдыха) в последние годы потеряла статус рекреационного и оздоровительного назначения: леса массово вырубают, а на указанных территориях строят или планируют строить жилые дома. В частности, запланировано строительство на территориях, могут владеть источниками термальных вод. Осенью 2019 на во Львове даже зарегистрировали электронную петицию с просьбой объявить Брюховичи курортом общегосударственного значения. Впрочем петиция не смогла набрать достаточного количества голосов (было набрано 160 голосов из 500 необходимых), поэтому не была рассмотрена.

Напомним, областные управленцы еженедельно посещают туристические и курортные города и села, чтобы проверить соблюдение карантинных требований, а также пообщаться вживую о все проблемные вопросы, которые здесь возникают.